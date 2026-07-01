Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı, farklı kurum ve kuruluşların eğitim, gelişim ve koordinasyon programlarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı, farklı kurum ve kuruluşların eğitim, kamp ve koordinasyon programlarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Son olarak gençlerin mesleki gelişimine ve arama kurtarma ekiplerinin eğitimlerine yönelik iki ayrı program Macera Park'ta gerçekleştirildi.

Doğal ortamı ve uygulamaya uygun alanlarıyla çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapan tesiste son olarak mesleki eğitim ve arama kurtarma alanında iki ayrı program gerçekleştirildi.

GENÇLER MESLEKİ GELECEĞİNİ KONUŞTU

'Mesleğim Geleceğim, Marifetli Gençlik Buluşması' kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde öğrenim gören öğrenciler, alan öğretmenleri ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş Macera Park'ta bir araya geldi.

Programda ahilik kültürü, mesleki eğitim, girişimcilik, sektör iş birlikleri ve istihdam olanakları üzerine değerlendirmelerde bulunulurken, gençlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak konular ele alındı.

EĞİTİM VE KOORDİNASYON KAMPI

Macera Park'ın ev sahipliği yaptığı bir diğer programda ise TDV Sakarya Arama Kurtarma Ekibi Eğitim ve Koordinasyon Kampı düzenlendi. İki gün süren kampta ekipler, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunurken uygulamalı çalışmalarla koordinasyon becerilerini geliştirdi.

YIL BOYUNCA FARKLI GRUPLARI AĞIRLIYOR

Yıl boyunca çeşitli eğitim, kamp ve gelişim programlarına ev sahipliği yapan Macera Park, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve farklı yaş gruplarını uygulamalı etkinliklerde bir araya getiriyor.