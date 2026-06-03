Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Zincirlikuyu Mahallesi sınırlarında yer alan 8070 Bulvarı'nda yürüttüğü altyapı ve asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Toplam 850 metre uzunluğundaki bulvarda bir yöndeki asfalt kaplaması tamamlanırken, diğer şeritteki çalışmalar da sona yaklaştı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Zincirlikuyu Mahallesi'nde bulunan 8070 Bulvarı'nda yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmaları aralıksız sürüyor.

Toplam 850 metre uzunluğundaki bulvarda geçtiğimiz günlerde bir yöndeki asfalt kaplama çalışmaları tamamlanarak trafiğe hazır hale getirildi. Yolun diğer istikametindeki şeritte ise altyapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlanırken, ekiplerin son düzenlemeleri yaptığı bildirildi.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu şeritte de asfalt kaplama çalışmaları gerçekleştirilecek. Daha sonra yolun orta refüj, tretuvar ve bisiklet yolu imalatları yapılarak proje bütüncül şekilde tamamlanacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgede ulaşım kalitesinin ve trafik güvenliğinin artırılacağını belirterek, vatandaşların daha modern ve güvenli bir ulaşım altyapısına kavuşacağını ifade etti.