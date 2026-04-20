Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) iş birliğinde hayata geçirilen KAMP+ Mavi Vatan Kampı'nın kadın dönemi, zengin içeriğiyle yoğun ve çok yönlü bir programın ardından başarıyla tamamlandı.

BURSA (İGFA) - Bursa Karacaali Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen program, gençlerin Türkiye'nin deniz hakları, denizcilik politikaları ve Mavi Vatan vizyonu hakkında bilinçlenmesini amaçlarken; katılımcılara hem akademik hem de sosyal açıdan zengin bir deneyim sundu.

Kamp süresince düzenlenen eğitim programlarında; deniz diplomasisi, Türkiye'nin deniz yetki alanları, mavi ekonomi, sürdürülebilir balıkçılık, denizcilik politikaları ve güncel bölgesel gelişmeler gibi başlıklarda alanında uzman isimler tarafından kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi. Ayrıca DEHUKAM'ın yürüttüğü çalışmalar ve Türkiye'nin Deniz Mekânsal Planlaması faaliyetleri de katılımcılarla paylaşılarak gençlerin bu alandaki farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

Program kapsamında alanında uzman isimler tarafından gerçekleştirilen sunumlar büyük ilgi gördü. DEHUKAM Uzman Araştırmacısı Prof. Dr. Levent Bilgili, uluslararası deniz hukukunun temel ilkeleri ile Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin hukuki çerçeveyi ele alırken; Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sevda Keskin deniz ticareti hukuku ve uygulamadaki güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Millî Savunma Üniversitesi Araştırma Görevlisi Şahin Ersan ise deniz güvenliği perspektifinden bölgesel gelişmeleri analiz etti.

DEHUKAM Uzman Araştırmacısı Dr. Hakan Koçak 'Mavi Vatan' başlıklı sunumunda, Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik stratejik yaklaşımı katılımcılarla paylaşırken; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi Dz. Ütğm. Maide Nur Alkan 'Mavi Vatan ve Türkiye'nin Mavi Ekonomi Stratejisi' başlıklı sunumunda, deniz gücü ile ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü uzmanlarından Nadir Uslu, Türkiye'de sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliğinin mevcut durumu, sektörün gelişim potansiyeli ve mavi ekonomi içerisindeki yeri üzerine değerlendirmelerde bulunurken; Dr. Ercan Erdem, 'Mavi Vatanda Balıkçılık Faaliyetlerinin Güncel Durumu' başlıklı sunumunda Türkiye'nin denizlerindeki balıkçılık faaliyetlerinin mevcut görünümünü ve karşılaşılan temel sorunları ele aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden Hıdır İlyas Karabıyık ise 'Mavi Vatanda Türk Deniz Filosunun Gelişimi' başlıklı sunumunda, Türk deniz ticaret filosunun tarihsel gelişimi, mevcut kapasitesi ve küresel rekabet gücüne ilişkin kapsamlı bilgiler paylaştı.

Eğitimlerin yanı sıra kamp programı, sosyal ve kültürel etkinliklerle de desteklendi. Katılımcılar için düzenlenen tekne turu, doğa yürüyüşleri, film gösterimi, el sanatları, halk oyunları, bilgi yarışması gibisosyal etkinlikler sayesinde gençler hem keyifli vakit geçirme hem de birbirleriyle etkileşim kurma imkânı buldu. Bu faaliyetler, kampın yalnızca teorik bilgi aktarımıyla sınırlı kalmayıp aynı zamanda katılımcıların sosyal gelişimlerine de katkı sağlayan bütüncül bir yapıda kurgulandığını ortaya koydu.

Etkileşimli oturumlar ve atölye çalışmaları ile desteklenen Kamp programı, katılımcılara sunduğu kapsamlı içerik ve dinamik program yapısıyla gençlerin denizcilik alanına yönelik ilgisini artıran ve Mavi Vatan vizyonunu benimseyen bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayan önemli bir organizasyon olarak dikkat çekti.

Program sonunda düzenlenen sertifika töreni ilekatılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Törene katılan T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Bursa Gençlik Hizmetleri Müdürü Mürsel Kaya ile DEHUKAM Müdür Yardımcısı Dr. Adnan Menderes Aydın tarafından yapılan konuşmalarda, programın gençlerin denizcilik alanındaki bilgi ve farkındalığını artırmadaki rolüne dikkat çekildi; kampın, Mavi Vatan vizyonu doğrultusunda bilinçli ve donanımlı bireylerin yetişmesine sağladığı katkı vurgulandı.