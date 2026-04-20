Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Dale Wasserman tarafından oyunlaştırılan ve Bilge Koloğlu'nun çevirisiyle Türkçe'ye kazandırılan Amerikalı Yazar Ken Kesey'in ünlü başyapıtı 'Kafesten Bir Kuş Uçtu' adlı tiyatro oyununu ilk kez Konyalı tiyatroseverlerle buluşturdu.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde sahnelenen Amerikalı Yazar Ken Kesey'in ünlü başyapıtı oyun tiyatroseverlerden büyük ilgi gördü.

Dale Wasserman tarafından oyunlaştırılan ve Bilge Koloğlu'nun çevirisiyle Türkçe'ye kazandırılan eser, Tolga Özenç Özençel'in rejisi ve metin düzenlemesiyle Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu öncülüğünde sahneye taşındı. Otorite ile birey arasındaki çatışmayı ve kahramanlık ile menfaat arasındaki gri alanı sorgulayan tiyatro oyunu seyircilerden tam not aldı.

Tiyatroseverler, oyunu heyecan içinde izlediklerini, oyunculukların ve sahne tasarımının çok başarılı olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

'Kafesten Bir Kuş Uçtu' adlı oyun, Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından 1 Mayıs Cuma ve 2 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde yeniden sahnelenecek.