Sakarya'da son günlerde etkili olan kuvvetli yağışlar, Sapanca Gölü'ne adeta can suyu oldu. Göl seviyesi 5 gün içinde 29,63 metreden 29,91 metreye yükselerek rekor bir artış gösterdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir ve SASKİ ekipleri ise özellikle kırsalda taşkınlardan etkilenen bölgelerde suyun tahliyesi için cansiperane bir mücadele ortaya koydu.

2 AYLIK İÇME SUYU 5 GÜNDE DÜŞTÜ

5 gün boyunca süren kuvvetli yağışlarla Sapanca Gölü tarihin en bereketli yağış dönemlerinden birini yaşadı ve bu süre zarfında SASKİ'nin de teknik çalışmalarıyla 14 milyon metreküp su akışı sağlandı.

Şehrin yaklaşık iki aylık su ihtiyacını karşılayan bu bereket, teyakkuz halindeki saha ekiplerinin kesintisiz mesaisiyle güvence altına alındı.

SEVİYE HANGİ NOKTAYA GELDİ?

Şehir genelinde etkili olan ve bazı noktalarda metrekareye 70 kilograma kadar düşen rekor yağışlar Sapanca Gölü'nün su seviyesini hızla yukarı taşıdı.

30 Nisan'da 29,63 metre olarak ölçülen seviye, yağmur bereketi ve altyapının doğru yönlendirmesiyle 5 Mayıs itibarıyla 29,91 metreye ulaştı. Sadece beş gün içinde kaydedilen 27 santimetrelik artış, göl havzasına devasa bir hacim kazandırdı.

16 İLÇEDEN RAPOR

Yağış miktarının Pamukova'da 70, Kocaali'de 50, Geyve'de 47 ve Akyazı'da 40 kilogramı bulduğu zorlu süreçte SASKİ ekipleri mesai mefhumu gözetmeksizin cansiperane bir çalışma yürüttü.

KRİTİK BÖLGELERE ANINDA MÜDAHALE

Yağışın ilk anından itibaren sahada aktif olan ekipler doyma noktasına gelen dere yataklarına ve kritik bölgelere müdahale etti. Büyükşehir ve SASKİ ekipleri yağmur uyarısının ardından sahada aktif olarak çalışmalarını sürdürdü.