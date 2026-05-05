Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 9. Liseler Arası Tiyatro Festivali'nde gösterimler sona erdi. Bu yıl 9 farklı lisesinin katıldığı tiyatro şöleninde tüm oyunlar Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi'nde sahnelendi.

Festivalin kapanış ve ödül programı 7 Mayıs Perşembe günü düzenlenecek. Saat 14.00'da başlayacak program Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilecek.

Festivalde, lise öğrencileri kendi tasarladıkları kostümler, dekorlar ve özgün senaryolarla sahne alarak hem yaratıcılıklarını hem de ekip çalışma becerilerini sergiledi.

İzleyiciler, programa yoğun ilgi gösterdi ve salonu doldurdu. Etkinlik boyunca sergilenen performanslar, katılımcıların beğenisini topladı.