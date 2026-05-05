İzmir merkezli sivil toplum kuruluşları, öğrencilerini korumak uğruna hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'yı Anneler Günü'nde 'Yılın Kahraman Annesi' ilan edecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de faaliyet gösteren ve yaklaşık 300 sivil toplum kuruluşunu bünyesinde barındıran Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği ile Artemis Lions Kulübü, bu yıl Anneler Günü'nü anlamlı bir vefa etkinliğiyle kutlamaya hazırlanıyor. Kuruluşlar, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta bir ilkokulda yaşanan olayda öğrencilerini korumak için hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'yı 'Yılın Kahraman Annesi' ilan etti.

10 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ta düzenlenecek program kapsamında gönüllü heyet, Ayla Kara'nın kabri ziyaret ederek dua edecek. Ardından üniversitede eğitim gören iki oğluyla bir araya gelerek 'Yılın Kahraman Annesi' plaketini takdim edecek. Etkinlikte ayrıca, iki oğul adına dikilen fidanlara ilişkin sertifikalar teslim edilecek ve İzmir'deki STK üyelerinin gönderdiği destek mesajları aileye ulaştırılacak.

Gönüllü kuruluşlar, törende Ayla Kara'nın adının yaşatılmasına yönelik yeni projeleri de değerlendirecek.

Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği Dönem Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu ve Artemis Lions Kulübü Başkanı Ecz. Hatice Güleç yaptıkları açıklamada, Anneler Günü'nü bu yıl 'evlatları için canını feda eden bir annenin hatırasıyla' taçlandıracaklarını belirterek, Ayla Kara'nın kahramanlığını Türkiye'ye duyurmak istediklerini ifade etti.