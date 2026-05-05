ANTALYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya'da arıcılığı yaygınlaştırmak, üretime teşvik etmek ve desteklemek amacıyla Atatürk Eğitim ve Sanat Merkezi'nde (ATASEM) açtığı kurslar yoğun ilgi görüyor.

84 SAAT EĞİTİM ALDILAR

Arıcılık ile ilgili bilgi ve tecrübelerini geliştirmek isteyen ve arıcılığa sıfırdan başlayan kursiyerler 84 saatlik eğitim aldı. Kursiyerler eğitimin sonunda sınava tabi tutularak, başarılı olanlar arıcılık belgesi almaya hak kazanıyor. 2026 yılı ikinci dönem ile birlikte toplamda 58 kursiyer kursu başarıyla tamamladı.

KURSLARIMIZ DEVAM EDECEK

Arıcılık kursu ile ilgili bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Ziraat Mühendisi Eğitmen Fatma Tülek, kurslara duyulan ilgiden memnun olduklarını belirterek, 'Dönem boyunca arı bakımı ve modern arıcılık teknikleri gibi konularda 84 saatlik ders aldılar.

Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimiz Milli Eğitim Bakanlığı onaylı arıcılık sertifikası almaya hak kazandı. Antalya'da arıcılığın yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda kurslarımız yine devam edecek' dedi.

Arıcılık kursiyerlerinden Ahmet Yavuz, emekli olduktan sonra tarımla uğraşmaya başladığını belirterek, 'Arıcılıkla ilgili hiçbir şey bilmiyordum ama kurslar oldukça verimli geçti. Sertifikamızı aldıktan sonra kovanlarımızı alıp arılarımızı yetiştirmeye, üretim yapmaya başlayacağız. Gelecek nesillere bu bilgilerimizi de aktaracağız. Belediyemizin böylesine eğitim hizmetleri çok güzel. Bu imkânları sağladığı için Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederiz' dedi.