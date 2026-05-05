Mardin'de faaliyet gösteren İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) Mardin Şubesi, yeni hizmet ofisini düzenlenen törenle hizmete açtı. Yoğun katılımın olduğu programda birlik, dayanışma ve yardımlaşma vurgusu öne çıktı.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Açılış programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Manevi atmosferin hâkim olduğu törende, katılımcılar tilaveti dikkatle dinledi. Ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Programda ilk olarak Mardin Valisi Vekili İbrahim Engin Şenay söz aldı. Şenay konuşmasında, sivil toplum kuruluşlarının toplumdaki önemine dikkat çekerek, İHH'nın hem yurt içinde hem de yurt dışında yürüttüğü insani yardım faaliyetlerinin takdire şayan olduğunu ifade etti. Yardımlaşma ve dayanışma kültürünün güçlendirilmesinde bu tür kuruluşların önemli rol üstlendiğini belirten Şenay, yeni hizmet ofisinin hayırlı olmasını temenni etti.

Daha sonra İHH Bölge Koordinatörü Fatih Gök konuşma yaptı. Gök, İHH'nın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi vererek, özellikle ihtiyaç sahiplerine yönelik gerçekleştirilen projelerin artarak devam edeceğini söyledi. Yeni açılan hizmet ofisinin, Mardin'deki faaliyetlerin daha etkin ve hızlı yürütülmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından dua edildi. Yapılan duada, açılışı gerçekleştirilen hizmet ofisinin hayırlara vesile olması temennisinde bulunuldu.

Duanın ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi ve İHH Mardin Şubesi'nin yeni hizmet ofisi resmen hizmete girdi.

Programın devamında İHH İl Başkanı Hamdullah Aşar, törene katılan davetlilere vakfın çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verdi. Aşar, İHH'nın Mardin'de yürüttüğü yardım faaliyetleri, sosyal projeler ve insani destek çalışmaları hakkında bilgi paylaşarak, destek veren herkese teşekkür etti.

Program sonunda Sumud Filosuna katılarak İsrail tarafından korsan bir şekilde kaçırıldıktan sonra Mardin'e dönen İHH yöneticisi Mehmet Atlı'da filoda yaşanılanları anlattı.

Yeni hizmet ofisinin açılmasıyla birlikte İHH Mardin Şubesi'nin bölgedeki faaliyetlerini daha geniş kitlelere ulaştırması ve ihtiyaç sahiplerine daha hızlı destek sağlaması hedefleniyor. Tören, katılımcıların ofisi gezmesi ve yapılan ikramlarla sona erdi.