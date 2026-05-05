Sakarya Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Trafik Haftası kapsamında farkındalık oluşturan etkinliklere imza atıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 3-10 Mayıs Trafik Haftası kapsamında bu yıl da vatandaşları geleneksel bisiklet turunda buluşturuyor. 'Bir Kural Bir Ömür' sloganıyla düzenlenecek etkinlik, 10 Mayıs Pazar günü Demokrasi Meydanı'ndan başlayacak ve Millet Bahçesi'nde sona erecek.

10 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan geleneksel bisiklet turu, saat 11.00'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan start alacak.

Yüzlerce bisikletlinin katılımıyla gerçekleşmesi beklenen tur,Millet Bahçesi'nde sona erecek. Trafikte bisiklet farkındalığı için düzenlenen etkinliğin kayıtları 09.00 itibarıyla başlayacak.

TRAFİK GÜVENLİĞİNE DİKKAT ÇEKECEKLER

Trafik güvenliğine dikkat çekilecek etkinlikte katılımcılar, şehir içi ulaşımda kurallara uymanın önemine vurgu yapacak. Etkinlik sonunda ise yapılacak çekilişle 54 katılımcıya bisiklet ve kask hediye edilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Trafik güvenliğini önemseyen her bir vatandaşımızı pazar günü düzenleyeceğimiz bisiklet turuna bekliyoruz. Sakarya'mızda bisiklet kullanımını yaygınlaştırmakiçin etkinliklerimize ara vermeden devam edeceğiz. Pazar günü güvenli trafik ve sağlık için pedal çevireceğiz' denildi.