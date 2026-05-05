Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'ndeki halk buluşmasında vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Büyükgöz, Gebze'yi birlikte yönetmeye devam edeceklerini belirterek yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi fuaye alanında düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla bire bir görüşmelerin gerçekleştiği programda Başkan Büyükgöz, ilçe sakinlerinin talep, öneri ve beklentilerini tek tek dinleyerek not aldı. Vatandaşlar, mahallelerine dair sorunları ve belediye hizmetlerine ilişkin görüşlerini doğrudan iletme imkânı buldu. Programda konuşan Başkan Büyükgöz, 'Vatandaşımızın her talebi bizim için bir yol haritasıdır; Gebze'yi birlikte yönetmeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Gebze'de yürütülen çalışmalar ve planlanan projelere ilişkin değerlendirmelerin de paylaşıldığı buluşma, karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.