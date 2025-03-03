SASKİ, Sapanca Gölü’nün güncel su seviyesini paylaştı. Şubat ayının ilk haftasında yapılan ölçümlerde 30,38 seviyelerinde olan göl,geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar ve yağmur yağışlarıyla birlikte 30,66 metreye yükseldi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Şubat ayının başında 30,38 metre olarak ölçülen Sapanca Gölü’nün güncel seviyesinin 30,66 metreye yükseldiğini açıkladı. Son haftalarda etkili olan kar ve yağmur, göl seviyesini 28 santimetre yükselterek göle 14 milyon metreküp su kazandırdı.

Şubat ayının başında mevsim normallerinin altında seyreden su seviyesi, son yağışlarla birlikte yükselişe geçti. Önümüzdeki bahar ve yaz aylarında içme su kaynağımızı korumak için tasarruflu kullanımı elden bırakmamalıyız.

“TASARRUFLU KULLANIMI ELDEN BIRAKMAMALIYIZ”

Kurum tarafından yapılan açıklamada su kaynaklarının bilinçli kullanılması gerektiği vurgulanarak, “Yağışlarla birlikte göl seviyesinde artış yaşansa da suyun tasarruflu kullanılması büyük önem taşıyor. 14 milyon metreküplük artışın üst kesimlerdeki karların erimesiyle birlikte artmasını bekliyoruz. Yaşanan artışlar geçtiğimiz yaz ayında Sapanca Gölü’nün yaşadığı su sorunlarını unutturmamalı” ifadelerine yer verildi.