Ege Denizi’ndeki Santorini Adası’nda son günlerde gözlemlenen sismik aktivite ve olası riskler AFAD Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda ele alındı. Toplantının sonuç raporu kamuoyuyla paylaşıldı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında önceki gün yapılan değerlendirme toplantısına ilişkin sonuç raporu yayımlandı.

Ege Denizi Santorini Adası ve civarında 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren görülen sismik aktivite sonucu meydana gelebilecek muhtemel daha büyük bir deprem, tsunami veya bir volkanik patlamanın ülkemiz kıyıları için oluşturabileceği tehlikeler, alınan önlem ve hazırlıklar AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, uzman bilim insanları ve araştırmacılarla değerlendirildi.

BÖLGEDEKİ AKTİVİTEYE DAİR NELER BİLİNİYOR?

Deprem fırtınası şeklinde gelişen bölgedeki aktivite sonucunda, 7 Şubat 2025 tarihi itibarıyla 3’den büyük deprem sayısı 761’e ulaştı. Kaydedilen en büyük deprem 5,2 Mw büyüklüğündedir.

Depremler Santorini Adası’nın yaklaşık 25 km kuzeydoğusunda artış göstermekte ve derinlikleri 5 km ile 25 km arasında değişmektedir. Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem 140 km mesafededir.

Depremler Güney Ege Volkanik Ada yayındaki Santorini Adası’nın 6,5 km kuzeydoğusunda bulunan su altı kratere sahip Kolumbo volkanının olduğu bölgede yoğunlaşmaktadır.

Bölgede bilinen en son volkan patlaması 1950 yılında gerçekleşmiştir. Santorini Adası’nın kuzeydoğusunda yer alan denizaltındaki diri Yamurgi (Amorgos) fayı üzerinde 1956 yılında 7,5 Mw büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Bölgede halen devam eden sismik aktivitenin olası bir volkanik hareketliliğe yol açma olasılığı az da olsa bulunmaktadır. Bununla birlikte 2011-2012 yıllarında da benzer bir sismik aktivite yoğunluğu aynı bölgede 14 ay boyunca yaşanmış, ancak herhangi bir volkanik aktiviteye yol açmamıştır.

Olası bir patlama sonucu tarihsel kayıtlarda olduğu gibi volkandan çıkan ince taneli volkanik kül malzemesinin havadan rüzgâr ile taşınması ya da deprem sonrası olabilecek tsunami gibi tehlikelerin etkileri ülkemize kadar ulaşabilir.

RAPORA GÖRE HANGİ ÖNLEMLER ALINDI?

Sismik aktivitenin yoğunlaşmaya başladığı andan itibaren AFAD Deprem Danışma Kurulu, MTA Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile ülkemiz bilim insanlarından oluşan ve olayı farklı açıdan sürekli takip eden bir kurul oluşturulmuştur.

İzmir, Aydın ve Muğla illerine olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarılarda bulunmak amacıyla mobil siren sistemi sevk edilmiştir.

Haber alma ve yayma sistemi üzerinden olası acil durumlarda vatandaşlarımıza SMS mesajları iletebilecek mevcut sistemimiz hazır bulunmaktadır.

İzmir, Aydın ve Muğla Valilikleri emrine; Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Sivas ve Samsun İl AFAD Müdürlüklerinden takviye personel ve ekipman görevlendirmesi yapılmıştır.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Tsunami Uyarı Sistemi ile AFAD Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) entegrasyonu yapılmış ve bu sayede gelecek tsunami uyarısı doğrudan tüm AYDES kullanıcılarına ve bölgedeki vatandaşlarımıza ulaştırılabilecektir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından olası bir volkanik hareketlilik durumunda çıkabilecek volkanik gaz ve külün atmosferdeki dağılımını ve hareket yönünü analiz etmek için günlük rapor hazırlanmaktadır.

Aynı zamanda bölgedeki AFAD İl ve Birlik Müdürlükleri teyakkuza geçirilerek hazırlıklar yapılmış olup bölgedeki destek iller hazır halde bekletilmektedir.

10 Şubat’dan itibaren AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ile Deprem Danışma Kurulu ve bilim insanlarından oluşan bir heyet, AFAD koordinasyonunda bölgede bulunan illerde (Muğla, Aydın ve İzmir) bilgilendirme toplantıları gerçekleştirecektir.

Yunanistan’daki üniversiteler ve araştırma kurumları ile bilimsel anlamda bilgi alışverişi yapılmaktadır.

AFAD'den yapılan açıklamada, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Danışma Kurulu, ülkemiz bilim insanları ve araştırmacılar sismik aktiviteyi, deprem, volkanizma ve tsunami tehlikeleri açısından AFAD ile koordineli bir şekilde takip edildiği kaydedilirken, vatandaşların sosyal medyada oluşan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri istendi.