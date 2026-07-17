Ağır sanayide plansız üretim duruşlarının en önemli nedenlerinden biri yanlış manyetik matkap ucu seçimi ve tedarik sorunları olarak öne çıkıyor. Türkiye'de manyetik matkap teknolojisini ilk kez sanayiyle buluşturan şirket olan Habib Makina, 46 yıllık tecrübesi, güçlü stok altyapısı ve teknik danışmanlığıyla, çelik konstrüksiyondan enerji yatırımlarına kadar ISO 500'deki 50'den fazla fabrikaya manyetik matkap ve manyetik matkap uçları başta olmak üzere çelik işleme makinaları tedarik ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Çelik konstrüksiyonlardan enerji santrallerine, gemi inşasından basınçlı kap imalatına kadar ağır sanayide üretimin kesintisiz sürdürülebilmesi, doğru ekipman seçimine bağlıdır.

Özellikle deprem kuşağında yer alan Türkiye'de, paslanma ve zamanla dayanım kaybı yaşayan çelik boru ve plakaların, doğru teknolojiler kullanılarak yeni lenmesi büyük önem taşıyor. Bu dönüşüm sürecinde projelerin aksamadan ilerleyebilmesi ise doğru ekipman ve güvenilir tedarikçi seçimiyle mümkün oluyor. Manyetik matkap ucu gibi kritik sarf malzemelerinde yapılan yanlış tercihler veya yaşanan tedarik gecikmeleri, milyonlarca liralık projelerde plansız duruşlara, üretim kayıplarına ve teslimat süreçlerinin aksamasına neden olabiliyor.

Ağır sanayi projelerinde doğru manyetik matkap ucu seçimi, üretim süreçlerinin kesintisiz ilerlemesinde kritik bir rol oynuyor. Sektördeki 46 yılı aşkın tecrübesiyle ağır sanayinin çözüm ortağı olan Habib Makina, karot tipi delme yapan mıknatıslı (manyetik) matkap teknolojisini Türkiye'ye kazandıran ilk şirket olarak faaliyetlerini 46 senedir sürdürüyor. Dünyanın önde gelen üreticilerinden Alman BDS Maschinen GmbH'nin 30 yıldır Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olan Habib Makina, bugün yaklaşık 200 bayiden oluşa n yaygın satış ağı ve geniş stok altyapısıyla ağır sanayiye hizmet veriyor.

Gemi tersanelerinden rüzgar türbini kulelerine, çelik konstrüksiyon atölyelerinden büyük ölçekli enerji yatırımlarına kadar birçok projede kullanılan manyetik matkap ve uçları, Türkiye'nin simge yapılarının inşasında da tercih edildi. Yeni İstanbul Havalimanı başta olmak üzere birçok büyük çelik konstrüksiyon projesinde Habib Makina'nın ithal ettiği manyetik matkaplar ve manyetik matkap uçları kullanılarak yüksek hassasiyetli delme işlemleri gerçekleştirildi.

Ağır sanayide en büyük maliyet kalemlerinden birinin plansız üretim duruşları olduğunu belirten Habib Makina Başkan Vekili Yusuf Habib, 'Birçok işletme için asıl maliyet malzeme değil, üretimin durmasıdır. Basit görünen bir manyetik matkap ucunun kırılması ya da stokta bulunamaması; onlarca personelin, vinçlerin ve milyonlarca liralık ekipman? ?n saatlerce atıl kalmasına neden olabiliyor. Bu nedenle sadece kaliteli ürün sunmak değil, doğru ürünü doğru zamanda ulaştırabilmek de en az ürün kalitesi kadar kritik önem taşıyor' diye konuştu.

BİRİNCİ KRİTİK HATA: UCU MAKİNE MARKASINA GÖRE SEÇMEK

Sahada en sık karşılaşılan yanlışlardan birinin kullanılan manyetik matkap makinesinin markasına göre delme ucu tercih edilmesi olduğunu ifade eden Yusuf Habib, 'Oysa endüstride yaygın olarak kullanılan manyetik matkapların büyük bölümü, uluslararası Weldon şaft standardına göre üretiliyor. Bu standart sayesinde farklı markalara ait makineler, aynı teknik ölçülere sahip delme uçlarıyla sorunsuz şekilde çalışabiliyor. Makinenin markası ne olursa olsun önemli olan bağlantı standardıdır. Weldon şaft sistemine sahip kaliteli bir manyetik matkap ucu, dünya genelinde kullanılan çok sayıda manyetik matkap ile tam uyum sağlar. Böyl ece fabrikalar tek bir markaya bağlı kalmadan daha esnek bir tedarik yapısı oluşturabilir' dedi.

Yusuf Habib, Habib Makina olarak sundukları delme uçlarının; BDS başta olmak üzere Euroboor, Fein, Milwaukee, Hougen, Alfra, Ruko ve Nitto Kohki gibi uluslararası markaların makineleriyle uyumlu olarak kullanılabildiğini vurguladı.

İKİNCİ KRİTİK HATA: YANLIŞ UÇ TEKNOLOJİSİNİ TERCİH ETMEK

Manyetik matkap ucunda doğru seçim yalnızca çap ölçüsüne göre yapılmadığını, delinecek malzemenin sertliği, alaşım yapısı, et kalınlığı ve uygulama alanının da kullanılacak teknolojiyi doğrudan belirlediğini aktaran Yusuf Habib, sahada en yaygın kullanılan 3 farklı delme teknolojisinin bulunduğunu belirtti.

Karbon çelikleri ve standart yapısal çeliklerde ekonomik çözüm sunan HSS uçların, bilenebilir yapıları sayesinde özellikle seri üretim yapan atölyelerde tercih edildiğini söyl eyen Habib, '60mm çapın üzerindeki büyük çaplı deliklerde ve yüksek mukavemetli paslanmaz çeliklerde ise Elmas uçlu (TCT - Tungsten Karbür Uçlu) manyetik uçlar öne çıkıyor. Darbelere karşı daha dayanıklı olan bu uçlar, paslanmaz çelikler ve kalın kesitli malzemelerde daha uzun kullanım ömrü sunarken, delik başına düşen birim maliyetin de azalmasını sağlıyor. Demiryolu raylarının delinmesi gibi yüksek sertlik gerektiren uygulamalarda ise özel geometrili Elmas uçlu ray delme uçları kullanılıyor. Ray çeliğinin yüksek karbonlu yapısına uygun geliştirilen bu ürünler, standart delme uçlarının kısa sürede aşınmasını önleyerek yüksek performans sağlıyor' diye konuştu.

DEPREM DİRENÇLİ YAPILARDA HASSAS DELME HAYATİ ÖNEME SAHİP

Türkiye'nin deprem gerçeğine de dikkat çeken Yusuf Habib, çelik yapılarda gerçekleştirilen her delme işleminin yalnızca üretim sürecinin deği l aynı zamanda yapı güvenliğinin de önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Habib, 'Köprüler, stadyumlar, yüksek katlı yapılar ve endüstriyel tesislerde açılan her bağlantı deliği, taşıyıcı sistemin performansını doğrudan etkiliyor. Hatalı delinen veya geometrisi bozulan bağlantılar, sismik yükler altında yapının en zayıf noktalarından biri haline gelebiliyor. Habib Makine olarak, yüksek hassasiyetli delme teknolojilerimizle çelik konstrüksiyon projelerinde doğru ölçüde, düzgün yüzey kalitesinde ve güvenli bağlantılar oluşturulmasına katkı sağlıyoruz' dedi.

KAZAN, BASINÇLI KAP VE ENERJİ TESİSLERİNDE YÜKSEK PERFORMANS

Öte yandan, yüksek basınç altında çalışan kazanlar, eşanjörler ve basınçlı kapların üretiminde kullanılan kalın alaşımlı sacların delinmesinin de özel mühendislik çözümleri gerektirdiğini ifade eden Habib Makina Başkan Vekili Yusuf Habib, şu bilgileri verdi:

'Bu uygulamalarda tercih edilen Elmsa Uçlu (TCT teknolojili) manyetik delme uçları, yüksek ısı oluşturmadan hızlı delme sağlayarak malzemenin yapısal özelliklerini koruyor. Böylece hem üretim kalitesi artıyor hem de takım ömrü uzuyor. Benzer şekilde rüzgar türbini kulelerinden enerji santrallerine, petrokimya tesislerinden nükleer santral projelerine kadar birçok stratejik yatırımda kullanılan özel alaşımlı çeliklerin işlenmesinde de yüksek dayanımlı delme teknolojileri tercih ediliyor. Habib Makine olarak, enerji sektörünün ihtiyaç duyduğu farklı çap ve geometrilerdeki delme uçlarını stoktan sağlayarak büyük ölçekli projelerde tedarik sürelerini minimum seviyeye indiriyoruz.'

KESİNTİSİZ ÜRETİM İÇİN DOĞRU ÜRÜN KADAR DOĞRU DANIŞMANLIK DA ÖNEMLİ

Yusuf Habib, yalnızca ürün satmanın yeterli olmadığını, doğru teknik yönlendirmenin de en az ürün kadar önemli olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

'Manyetik matkap ucu seçiminde makinenin markasından çok uygulanacak iş, malzemenin yapısı ve çalışma şartları dikkate alınmalıdır. Yanlış ürün tercihi yalnızca takım ömrünü kısaltmıyor; üretim kalitesini ve üretimin durma süresini de negatif etkiliyor. Habib Makina olarak 46 yıllık bilgi birikimimiz, güçlü stok altyapımız ve teknik danışmanlık hizmetimizle müşterilerimizin üretim süreçlerinin kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyoruz. Amacımız yalnızca ürün tedarik etmek değil, doğru mühendislik çözümünü en kısa sürede sahaya ulaştırmak.'