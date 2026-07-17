Ordu Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların gönül rahatlığı ile denize girmeleri amacıyla Perşembe Kadınlar Plajı ve Aktaş Plajında yürüttüğü bakım onarım ve temizlik çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların kullanımına açtı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Perşembe Kadınlar Plajı ile Aktaş Plajında kapsamlı bakım, onarım ve kumsal temizliği gerçekleştirildi.

Ekipler, plajlarda kullanım alanlarını elden geçirirken kumsalları da titizlikle temizleyerek yaz sezonuna hazır hale getirdi. Vatandaşların sahillerden en iyi şekilde faydalanabilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında plajların hem daha güvenli hem de daha estetik bir görünüme kavuşması sağlandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu boyunca plajlarda temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürerek vatandaşlara huzurlu ve konforlu bir ortam sunmaya devam edecek.