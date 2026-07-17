Osmangazi Belediyesi'nin kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında 'Bursa'nın Kalbi Osmangazi Doku Avı' etkinliğinde gençler, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nden Hisar Arkeopark'a uzanan rotada tarihi ve kültürel mirası keşfederken, sanatla iç içe unutulmaz bir deneyim yaşadı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, gençlerin yaşadıkları kenti daha yakından tanımalarını, tarihi ve kültürel değerlerle bağ kurmalarını sağlamak amacıyla düzenlediği kültür-sanat etkinliklerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Bu kapsamda Bir Bulut Olsam Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirilen 'Bursa'nın Kalbi Osmangazi Doku Avı' etkinliği, gençleri hem tarihle, hem de sanatla buluşturdu. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nden başlayıp Irgandı Köprüsü ve Hisar Arkeopark'a uzanan özel rotada gerçekleştirilen etkinliğe 15-26 yaş aralığında 30 genç katıldı.

Tanışma ve ısınma oyunlarıyla başlayan program kapsamında Bir Bulut Olsam Derneği temsilcileri ve eğitmenleri eşliğinde bir araya gelen gençler, kısa sürede kaynaşarak etkinliğe başladı. Ardından Osmangazi Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Servet Set, gençlere Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi hakkında bilgi verdi. Dünyanın tam panoramik en büyük müzeleri arasında yer alan müzeyi gezen katılımcılar, Bursa'nın fetih sürecini anlatan eserleri inceleyerek tarihin izlerini yakından görme imkanı buldu. Müzenin etkileyici atmosferinde geçmişe yolculuk yapan gençler, fetih döneminin ruhunu hissederken Bursa'nın tarihsel serüvenini daha yakından tanıdı.

GEÇMİŞİN TARİHİ İZLERİ YERİNDE KEŞFEDİLDİ

Müze gezisinin ardından doku avına çıkan gençlerin ikinci durağı, Bursa'nın simge yapılarından Irgandı Köprüsü oldu. Tarihi çarşı köprü özelliği taşıyan ve yüzyıllardır ayakta kalan yapının taşları, duvarları ve çevresindeki mimari detaylar dikkatle incelendi. Katılımcılar, oyun hamurlarını tarihi yüzeylere uygulayarak özgün doku kalıpları hazırladı. Mürekkep yardımıyla kâğıtlara aktarılan bu kalıplar, birbirinden farklı sanat çalışmalarına dönüştü.

Programın son bölümünde Hisar Arkeopark'ı ziyaret eden gençler, eğitmenlerden bölgedeki tarihi kalıntılar ve arkeolojik çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tarihi surlar, kalıntılar ve açık hava sergileme alanlarını gezen katılımcılar, Hisar'ın Bursa tarihindeki önemini yerinde gözlemledi. Gezi boyunca farklı yüzeylerden yeni doku örnekleri toplayan gençler, tarihi mirası sanatla buluşturan etkinliği tamamladı.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bir Bulut Olsam Derneği Gönüllüsü Emre İpekyüz, gün boyunca gençlerle oldukça verimli ve keyifli vakit geçirdiklerini belirterek, 'Güne Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde başladık. 15-26 yaş arasındaki 30 Bursalı gençle önce tanışma ve ısınma oyunları oynadık. Kim nereden geldi, ortak yönlerimiz neler bunları konuşarak güzel bir başlangıç yaptık. Sonrasında Panorama Müzesi'ni gezdik ve ardından doku avımız başladı. İlk olarak Irgandı Köprüsü'ne gittik. Burası bol bol doku avlayabildiğimiz, çok keyifli bir alan oldu. Daha sonra Hisar Arkeopark'a geldik ve burada da tarihi dokuları keşfetmeye devam ettik. En temel amacımız gençlerin Bursa'ya ve Osmangazi'ye olan aidiyetlerini yükseltmek. Bunun yolu da Osmangazi'yi yaşayarak, dinleyerek ve burada bulunan kültür varlıklarını keşfederek mümkün oluyor. Bu nedenle etkinliğimizin adını 'Bursa'nın Kalbi Osmangazi Doku Avı' olarak belirledik. Başta Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın olmak üzere belediye yöneticilerine ve çalışanlarına desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.'

'KÜLTÜRÜMÜZE SANATLA SAHİP ÇIKIYORUZ'

Etkinliğe katılan 22 yaşındaki Emir Uçar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin kendisinde büyük etki bıraktığını ifade ederek, 'Burası o dönemin atmosferini gerçekten yansıtıyor ve çok farklı bir deneyim sunuyor. O zamanı hissedebiliyorsunuz. Doku etkinliğimiz kapsamında çevreden örnekler alıp kağıda işliyoruz. Güzel bir sanat çalışması ortaya çıkacak. Burada olmak çok güzel' diye konuştu.

23 yaşındaki Şeyma İpekten de etkinliğin hem öğretici, hem de eğlenceli geçtiğini belirterek, 'Panorama Müzesi'ni gezdikten sonra Irgandı Köprüsü'ne geldik. Buradaki tarihi dokuları oyun hamuru ve mürekkep yardımıyla kağıtlara aktardık. Tarihi dokuyu oluşturmaya ve anlamaya çalıştık. Arkadaşlarımızla birlikte hem tarihimizi öğrendik, hem de Irgandı Köprüsü'nü gezme fırsatı bulduk. Buradaki tarihi yapı kültürümüzü ve geçmişimizi yansıtıyor. Tarihimizin her zerresine şahit olduk' ifadelerini kullandı.

20 yaşındaki Ceylin Atalay ise etkinliğin kendileri için kültürel açıdan çok değerli bir deneyime dönüştüğünü vurgulayarak, 'Doku avında oyun hamurlarını farklı yüzeylere bastırıyor, ardından bunları mürekkep yardımıyla kâğıda aktarıyoruz. Ortaya çok güzel sonuçlar çıkıyor. Sonrasında bu çalışmaların üzerine şiirler ya da duygu ve düşüncelerimizi anlatan notlar yazıyoruz. Aslında tarihe not düşüyor ve kültürümüze bu şekilde sahip çıkıyoruz' açıklamalarında bulundu. Rota boyunca keyif dolu anlar yaşayan öğrenciler, gençlere olan desteklerinden ötürü Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti. Tarihi mekanları yalnızca görmekle kalmayıp dokunarak, hissederek ve üreterek deneyimleyen katılımcılar, Osmangazi'nin kültürel mirasını farklı bir perspektiften keşfetmenin mutluluğunu yaşadı.