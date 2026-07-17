Sakarya Büyükşehir Belediyesi, geleceğin sporcularını, sanatçılarını ve teknoloji meraklılarını keşfetmek amacıyla yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 'Keşfedilen Yetenek Umut Dolu Gelecek' programıyla ilçelerdeki mahallelerde çocuk ve gençlerle buluşacak.

Kurulacak eğitim istasyonlarında spor, sanat ve teknoloji alanlarında uygulamalı etkinlikler düzenlenecek, gençlerin ilgi alanları ve yetenekleri keşfedilerek gelişimlerine katkı sunulacak.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilecek 'Keşfedilen Yetenek Umut Dolu Gelecek' programı kapsamında ilçeler tek tek ziyaret edilerek çocuk ve gençlerle buluşulacak.

FARKLI BRANŞLARDA YETENEKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK

Program kapsamında kurulacak gençlik eğitimi istasyonlarında çocuk ve gençler, farklı branşları uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı bulacak.

Futbol, basketbol, voleybol, atletizm, bisiklet, geleneksel Türk okçuluğu, dövüş sporları, tiyatro-drama, resim, müzik ve teknoloji atölyesi gibi birçok alanda gerçekleştirilecek etkinliklerle gençlerin ilgi ve yetenekleri keşfedilecek.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek uygulamalı çalışmalar sayesinde gençler, hangi spor veya sanat dalına yatkın olduklarını deneyimleyerek keşfetme imkânı bulacak.