Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, ekipleri vektörel mücadeleyi yılın 12 ayı aralıksız sürdürüyor. Ekipler, vektörel mücadeleyi, kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal olarak gerçekleştiriyor.

ANTALYA (İGFA) - Karasinek, sivrisinek ve hamam böceği başta olmak üzere haşerelerle fiziksel ve kimyasal mücadele yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Antalya ve ilçelerinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Ekipler, Antalya merkezi yanı sıra ilçelerde yoğun bir çalışma sürdürüyor. Çevre Sağlı Şube Müdürlüğü Alanya ekipleri, özellikle kırsal mahallelerdeki sulama havuzları ve göletlere gambusya türü balık bırakılarak biyolojik mücadele yürütülüyor.

SİNEKLE BALIKLI MÜCADELE

Alanya'da 236 personel ve 18 araçla vektörel mücadele çalışmaları yapılırken, gambusya balığının sivrisinek larvaları ile beslenmesi nedeniyle çalışma kapsamında 3 kişiden oluşan ekip Alanya'nın kırsal mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekip, tarımsal sulama havuzlarına gambusya balıklarını bırakarak sivrisineklerin üremesinin önüne geçiyor. Biyolojik mücadele olan bu yöntemle hem sular temiz kalıyor, hem de çevre, doğa ve canlılara zarar verilmemiş oluyor.

TERMAL SİSLEME VE İLAÇLAMA

Öte yandan kanalizasyon ve yağmur giderleri ile çöp konteynerlerine de termal sisleme ve ilaçlama yapılarak kimyasal yöntemle vektörel mücadele gerçekleştiriliyor.

Sahadaki ekipler zaman zaman vatandaşları da eğiterek mücadele faaliyeti yapıyor. Çöp konteynerlerinde karasinekle mücadele çalışması yapan ekipler, geceleri de ULV araçları ile sivrisinek ve yakarca mücadelesi gerçekleştiriyor.