Ticaret Bakanlığı, bir anne ve çocuğun restoranda dışlandığı iddiaları üzerine harekete geçerek denetim yaptı. Mevzuata aykırılık tespit edilen işletmeye idari para cezası uygulandı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada Burger King ile ilgili yayılan 'müşteri ayrımcılığı' iddiaları üzerine inceleme başlattı.

Bakanlık, söz konusu olayın ardından İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin aynı gün işletmede denetim gerçekleştirdiğini açıkladı. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edilirken, ilgili işletmeye idari para cezası uygulandı. Ayrıca olayın 'haksız ticari uygulama' kapsamında değerlendirilerek tutanak altına alındığı ve Reklam Kurulu'na gönderilmek üzere kayıt altına alındığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, hiçbir çocuğun ya da annenin bir mekândan dışlanmasının kabul edilemeyeceği vurgulanarak, bu tür uygulamaların hem vicdani hem de hukuki açıdan karşılıksız kalmayacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, tüketicilerin haklarının korunması ve ticari adaletin sağlanması için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.