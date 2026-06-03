Şanlıurfa ile Nusaybin arasındaki karayolunda uzun süredir beklenen bakım ve onarım çalışmaları için müjdeli haber geldi. AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, vatandaşlardan gelen yoğun talepler üzerine başlatılan girişimlerin sonuç verdiğini ve ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Özellikle sürüş güvenliği ve yol konforu açısından şikayetlere konu olan güzergâh için Ankara nezdinde yürütülen temaslar neticelendi. AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, bölge milletvekilleriyle birlikte yürütülen koordineli çalışmalar sayesinde ihalenin sonuçlandığını belirterek, çalışmaların çok yakında sahaya yansıyacağını ifade etti.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Kılıç, şunları kaydetti: 'Vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikâyetler doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz girişimler neticesinde ihale süreci tamamlanmıştır. Çalışmaların en kısa sürede başlaması planlanmaktadır. Temel hedefimiz, ulaşımı daha konforlu hale getirerek sürüş güvenliğini en üst seviyeye çıkarmaktır. Bölgemize hayırlı olsun.'

Yapılacak olan kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarıyla birlikte, bölge trafiğinin can damarı olan bu hattaki kaza risklerinin minimize edilmesi ve ulaşım standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.