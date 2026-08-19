Kaçak yapılaşmaya karşı mücadelesini özveriyle sürdüren Osmangazi Belediyesi, vatandaşlardan gelen ihbarlar ve saha denetimleriyle tespit ettiği ruhsatsız yapılara yönelik yıkım işlemlerini kararlılıkla uyguluyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki tarım arazilerini korumak ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda son olarak Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde zeytinlik alana kaçak yapı inşa edildiği yönündeki ihbarı değerlendiren ekipler, bölgede gerçekleştirdikleri incelemelerde tarım arazisi üzerinde ruhsatsız bir yapı bulunduğunu tespit etti.

Gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından, yaklaşık 524 metrekarelik alana inşa edilen depo, iş makinesi yardımıyla yıkıldı.

Osmangazi Belediyesi, verimli tarım arazilerinin korunması ve ilçede kaçak yapılaşmanın önlenmesi amacıyla denetim ve yıkım çalışmalarına kararlılıkla devam edecek.