İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Maltepe Aydınevler'de faaliyet gösteren Otokoç Otomotiv'e yapılan silahla ateş edilmesi olayıyla ilgili yürüttüğü çalışmada kaçış güzergâhlarını tespit ederek iki şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Maltepe ilçesinde Aydınevler Mahallesi'ndeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne gerçekleştirilen silahla ateş edilmesi olayına ilişkin yeni gelişme yaşandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuyla ilgili soruşturma başlatıldığının açıklanaması ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Yapılan inceleme ve araştırmalarda, şüphelilerin kaçış güzergâhları tespit edilerek hızlı bir operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Kısa süre içerisinde 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı kaydedilirken, olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.