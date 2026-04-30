Bornova Belediyesi, BAYETAV işbirliğiyle düzenlediği 'Kadın Buluşmaları' kapsamında kadınları her ay farklı temalarla bir araya getiriyor. Gökdere'deki Nisan ayı etkinliğinde 'Kadınların Görünmeyen Bakım Emeği' konusu ele alınırken, ritim gösterisi, söyleşi ve keçe atölyesiyle kadınların emeği ve dayanışması vurgulandı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, BAYETAV iş birliğiyle kadınların sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği 'Kadın Buluşmaları' programıyla dikkat çekiyor. Ayda bir farklı mahalle ve köylerde düzenlenen buluşmalar, kadınların belirli temalar etrafında bir araya gelerek hem bilinçlenmesini hem de çeşitli etkinlik ve atölyelere katılmasını amaçlıyor.

Nisan ayı buluşması, 'Kadınların Görünmeyen Bakım Emeği' başlığıyla Gökdere köyünde gerçekleştirildi. Etkinlikte Bornova Kadın Ritim Grubu'nun sahnelediği ritim gösterisi katılımcılardan büyük beğeni topladı. Ardından konuşmacı olarak yer alan Bircan Yalçın, kadınların üretim gücü, çocuk ve yaşlılara bakım sorumluluğu ile ev ekonomisine sağladıkları katkılara dikkat çekti. Program kapsamında ayrıca kadınların birlikte üretim yaptığı keçe atölyesi düzenlenerek dayanışma ve paylaşım duygusu pekiştirildi.

Kadınların yaşamın her alanındaki görünmeyen emeğine dikkat çekmek, toplumsal farkındalığı artırmak ve kadınlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen Kadın Buluşmaları, Bornova'nın farklı noktalarında her ay yeni temalarla devam edecek.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kadın Buluşmaları'nın önemine vurgu yaparak, 'Kadınların görünmeyen emeği aslında toplumun en güçlü yapı taşlarından biridir. Bu emeği görünür kılmak, desteklemek ve dayanışmayı büyütmek bizim öncelikli sorumluluğumuz. Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü yer alması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.