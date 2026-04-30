Bursa'da Osmangazi Belediyesi, ilçe genelindeki parkları daha temiz, düzenli ve vatandaşların konforlu kullanımına uygun hale getirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen temizlik faaliyetleri kapsamında, yeşil alanlarda oluşan her türlü atık düzenli olarak toplanıyor. Özellikle yaz aylarında ağaçlardan dökülen yaprakların yanı sıra, polen birikintileri, tohum kabukları, çiçek artıkları ve reçinemsi döküntüler gibi doğal kalıntılar da ekipler tarafından titizlikle temizleniyor. Bu sayede parklar hem hijyenik bir görünüme kavuşuyor, hem de vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda vakit geçirmesi sağlanıyor.

Bu kapsamda, ilçenin önemli yeşil alanlarından biri olan Merinos Parkı'nda temizlik çalışmaları aralıksız devam etti. Yürütülen çalışmalar mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Çırpan Mahalle Muhtarı Cengiz Demir, yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Şu anda parkımız gayet temiz. Rutinde iki temizlik görevlimiz var, her sabah temizliğimiz bu şekilde oluyor. Yazın çöp toplama noktasında sıkıştığımız zaman Osmangazi Belediyesi tarafından ek ekip geliyor. Bölgemizde temizlik konusunda ve mahallemizdeki genel hizmetlerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Yapılan düzenli bakım ve temizlik faaliyetleri sayesinde Osmangazi'deki parklar, haftanın 7 günü 24 saat boyunca ferah ve güvenli bir şekilde vatandaşlara hizmet veriyor.