İzmit Belediyesinin hayata geçirdiği Kadın Kadına Konak Buluşmaları, bu hafta Akpınar Mahallesi'nde yaşayan kadınları ağırladı.

İZMİR (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kadınlara yönelik çalışmalarına aralıksız sürüyor. Kentimizde yaşayan kadınların hem sosyalleşmeleri hem de bilgi edinmeleri amacıyla başlatılan Kadın Kadına Konak Buluşmaları her hafta farklı mahallelerde ikamet eden kadınların katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen programın bu haftaki konukları Akpınar Mahallesi sakinleriydi. İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Fatmagül Terzi'nin de bulunduğu buluşmada konuşma yapan Hemşire Pınar Türkel, kadın hastalıklarına dikkat çekerek meme kanseri ve HPV gibi önemli konularda bilgiler verdi. Psikolog Kübra Şıvgın Kara ise kadınları etkileyen stres faktörlerinin altını çizdi.

Programda konuşan Diyetisyen Hilal Katırağ Demir, beslenme düzeninin nasıl olması gerektiği hakkında tavsiyelerde bulundu. Avukat Avukat Cansu Kaplan ise konuşmasında kadın hakları hakkında bilgiler verdi.