Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun mezar yerinin bulunması için dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Kaya, Gülistan Doku'nun mezarının yerini bilen, gören ya da olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacak bilgi paylaşan kişiye 5 milyon TL ödül vereceğini duyurdu.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun koordinesinde ulaşılan yeni dijital verilerle 'kasten öldürme' ve 'suç delillerini karartma' çerçevesinde derinleştiği belirtilirken, kamuoyunun adalet beklentisi yeniden güç kazandı.

Yapılan çağrıda, yıllardır evladından haber alamayan bir annenin acısına dikkat çekilerek, Gülistan Doku'nun mezar yerinin bulunmasının aile için büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, 'Bir annenin en büyük hayali kızını okutmakken, bugün tek arzusu çiçek bırakabileceği bir mezar taşına kavuşmaktır' ifadeleriyle vicdan sahibi herkese seslenildi.

İş insanı Ferit Kaya'nın 5 milyon TL'lik ödül açıklamasının, Gülistan Doku dosyasının yeniden gündeme taşınmasına katkı sunduğu ifade edilirken, çağrının temel amacının mezar yerinin bulunması ve olayın aydınlatılmasına destek olmak olduğu kaydedildi. Kaya, bilgi sahibi olan herkesi vicdani sorumlulukla hareket etmeye davet ederek, 'Adalet için susmayın' mesajı verdi.