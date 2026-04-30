Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi sahnesinde izleyiciyle buluşan ünlü tenor Luca Minnelli, güçlü sesi ve zengin repertuvarıyla İzmirlilere müzik dolu bir akşam yaşattı.

İZMİR (İGFA) - Kentin kültür-sanat yaşamının önemli adreslerinden Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), dünyanın önde gelen tenorlarından, 'İtalyanların altın sesi' olarak tanınan Luca Minnelli'yi ağırladı. Minnelli, büyüleyici sesi, zarif yorumları ve güçlü sahne enerjisiyle İzmirli müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

8 kişilik orkestra eşliğinde sahne alan sanatçı, klasik eserlerden popüler İtalyan melodilerine uzanan zengin bir repertuvar sundu. Biletleri satışa çıktığı andan itibaren kısa sürede tükenen konsere ilgi oldukça yoğundu.

Tecrübeli sanatçılardan oluşan orkestranın performansı, Minnelli'nin yorumuyla birleşince izleyenler adeta büyülendi.

Sanatçının 2026 repertuvarı; klasik başyapıtlardan popüler İtalyan şarkılarına, aryalar ve film müziklerinden romantik eserlere uzanan geniş bir seçkiden oluştu. Sahnedeki performansıyla dikkat çeken Minnelli'nin izleyicilerle kurduğu esprili iletişim de büyük beğeni topladı. Sanatçı, İzmir'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, konser sonunda ekip uzun süre ayakta alkışlandı.