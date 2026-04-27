Kültürel mirasın izlerini taşıyan çeyiz sandıkları, yalnızca geçmişin saklandığı nesneler değil; aynı zamanda zamana direnen hikâyelerin ve nice emeklerin sessiz tanıklarıdır. Bu anlayışla, Bursa Olgunlaşma Enstitüsü'nün koordineli iller kapsamında yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde anlamlı bir atölye çalışması hayata geçirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa Olgunlaşma Enstitüsü El Nakışları Sanat Evi'nde, Yalova Çınarcık'ın coğrafi işaretli 'Çınarcık İşi'nin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla, Geleneksel El Sanatları Devlet Sanatçısı Sayın Bilge Şahin'in eğitmenliğinde gerçekleştirilen bu özel çalışma, sanatseverlerle buluştu. 'Aile Sandığı: Her Sandık Bir Hikâye - Yedi Bölge Yedi Sandık' temasıyla şekillenen etkinlik, geçmişten günümüze uzanan kültürel sürekliliği görünür kılmayı amaçladı.

Çınarcık'ta gerçekleştirilen saha araştırmaları sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda, yılların sessizliğini koruyan sandıklardan çıkarılan 'Çınarcık İşi' örnekleri titizlikle incelendi. Her bir parça, yalnızca bir el emeği ürünü değil, aynı zamanda ait olduğu dönemin duygusunu, yaşam biçimini ve estetik anlayışını yansıtan birer belge niteliği taşıdı.

Atölye süresince katılımcılar, bu özgün işlemelerin teknik yapısını keşfederken; desen çözümleme, motif okuma ve yeniden desen oluşturma süreçlerine aktif olarak dahil oldular. Gelenekselin izinden ilerleyen bu uygulamalı çalışmalar, geçmişin estetik kodlarını günümüz tasarım diliyle buluşturma imkânı sundu.

Sandıktan çıkan her motifin bir hatırayı, her ilmeğin bir duyguyu taşıdığı bu yolculukta, Çınarcık İşi yeniden hayat buldu. Bu atölye, yalnızca bir eğitim süreci değil; aynı zamanda kültürel mirasın korunması, aktarılması ve yeniden yorumlanması adına atılmış değerli bir adım olarak öne çıktı.

Bursa Olgunlaşma Enstitüsü'nün öncülüğünde yürütülen bu çalışmalar, yerel değerlerin ulusal kültür hafızasına kazandırılması yolunda güçlü bir köprü kurmaya devam ediyor.