Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in davetiyle Türkiye’ye gelen Sırbistan Sancak Bölgesi şehirlerinden Sjenica Belediye Başkanı Munib Mujagiç, Ayvalık’ta bir dizi ziyarette bulundu.BALIKESİR (İGFA) - Başkan Mujagiç, ilk olarak Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’i makamında ziyaret etti.

Ziyaretlere, İzmir Bosna Sancak Derneği’nin önceki dönem başkanlarından Abdullah Gül de eşlik etti.

Başkan Mujagiç, Başkan Ergin’e davetinden dolayı teşekkür ederek, “Burada Boşnak hemşehrilerimizle Teferiç’te bir araya gelmekten çok mutluyum. Türkiye'de Boşnak siyasetçileri görmek beni çok memnun etti. Ayvalık ve Burhaniye’yi çok beğendim, burada çok sayıda Boşnak yaşıyor olması beni ayrıca mutlu etti. Sizleri Sjenica’da ağırlamak isterim,” dedi.

Mujagiç daha sonra Burhaniye’de faaliyet gösteren Boşnak iş insanlarını da ziyaret etti. Kurutulmuş meyve üretimi yapan tesisi gezen Başkan Mujagiç, “Ürünlerinize hayran kaldım, çok kaliteli ve lezzetli. Bu ürünleri Sırbistan’da da görmek isteriz. Buraya göç eden hemşehrilerimizin başarılı işler yapıyor olması gurur verici,” şeklinde konuştu.

Heyetin bir diğer durağı, Bergama’da faaliyet gösteren Sancak Süt Ürünleri tesisi oldu.

Tesis yetkilisi Halim Egi ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi; ''Sjenica dan göç ederek buraya yerleşen ailenin bir ferdi olarak sizleri burada ağırlamaktan son derece mutluyum. Karadağ Diyaspora Bakanı Mirsad Azemović ve Sjenica Belediye Başkanı Munib Mujagiç’in ziyaretinin, Karadağ’da planlanan yatırımlar açısından önemli bir başlangıç olduğunu belirtti.''

Konuk heyet, 9.000 metrekare kapalı alana sahip, günlük 300 ton süt işleme kapasiteli fabrikada üretim sürecini yerinde inceledi. Süt alımından işleme, paketleme ve dağıtıma kadar tüm aşamaları gezen heyet, tesisin modern altyapısı ve hijyen standartlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Boşnak iş insanı Serdar Eruzunlar (Martinoviç) ise, ''2021 yılında Burhaniye’de kurdukları Martin Brothers Food hakkında bilgi verdi. “Yerel tarımın gücünü ileri teknolojiyle buluşturuyoruz. Katkı maddesi içermeyen freeze-dry yöntemiyle işlediğimiz ürünleri 16’dan fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Yerel üreticilerle çalışarak hem istihdam sağlıyoruz hem de Türk tarımının yenilikçi yüzünü dünyaya tanıtıyoruz,” dedi.