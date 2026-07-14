Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, imalat sanayisini güçlendirecek iki yeni finansman programını açıkladı. Yatırım Taahhütlü Avans Kredi Programı'nın bütçesi 750 milyar liraya çıkarılırken, 250 milyar liralık yeni uygun koşullu kredi paketiyle sektör için toplam 1 trilyon liralık finansman desteğinin önü açıldı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üretimin, ihracatın ve sanayinin rekabet gücünü artırmaya yönelik yeni destek paketlerini duyurdu.

Dün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrasında Millete Sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, imalat sektörü için kurumlar vergisi oranının yüzde 12,5'e indirildiğini, ihracatçılara sağlanan reeskont kredilerinin günlük 5 milyar liraya yükseltildiğini ve İstihdam Koruma Programı kapsamında 900 bin çalışanın desteklendiğini hatırlattı.

Sanayiye yönelik finansman desteğini daha da büyüttüklerini belirten Erdoğan, Yatırım Taahhütlü Avans Kredi Programı'nın kapsamının genişletildiğini ve program bütçesinin 750 milyar liraya çıkarıldığını açıkladı. Yeni uygulamanın kriterlerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan:



'Üretimin yavaşlamaması, sanayimizin rekabet gücünün korunması ve ihracatın artırılması için gerekli adımları atıyoruz.



İmalat sektörü için kurumlar vergisi oranını yüzde 12 buçuğa indirdik. İhracatçılara sunduğumuz reeskont: pic.twitter.com/e4tRrjAPXE — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 13, 2026

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, sanayicilerin yalnızca yeni yatırımları için değil, işletme sermayesi ihtiyaçları için de kullanılabilecek 250 milyar liralık yeni bir uygun koşullu kredi paketinin devreye alındığını bildirdi.

Program kapsamında paydaş bankalar aracılığıyla kullandırılacak kredilerde 6 ay ana para ödemesiz, 36 aya kadar vade imkânı sunulacağını belirten Erdoğan, kredilerin 12 puanlık finansman maliyetinin hükümet tarafından karşılanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu iki program sayesinde imalat sanayimiz için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredi imkânını hayata geçiriyoruz. Sanayi sektörümüze ve ülkemize hayırlı olsun.' ifadelerini kullandı.