Enerjisa Üretim, YEKA 2 Rüzgâr Enerjisi projeleri kapsamında Muğla'da yapımı süren üç rüzgâr enerji santrali için 180 milyon dolarlık finansman anlaşmasını tamamladı. Projeler devreye alındığında yaklaşık 190 bin hanenin elektrik ihtiyacına denk temiz enerji üretilecek.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümünde yatırımlarını sürdüren Enerjisa Üretim, YEKA 2 Rüzgâr Enerjisi projelerinin Muğla etabında önemli bir finansman sürecini tamamladı.

Hollanda Kalkınma Bankası FMO'nun ev sahipliğinde Lahey'de gerçekleştirilen imza töreninde, FMO, Alman Kalkınma ve Yatırım Kuruluşu DEG ve Enerjisa Üretim arasında Muğla'da inşası devam eden Artuna, Falp ve Gaia Rüzgâr Enerjisi Santralleri için finansman anlaşması imzalandı.

250 MW'LIK RÜZGÂR YATIRIMI

Toplam 180 milyon dolar tutarındaki finansman, Muğla'da hayata geçirilecek toplam 250 MW kurulu güce sahip üç projeyi kapsıyor.

Projeler kapsamında; Artuna Rüzgâr Enerjisi Santrali: 92 MW, Gaia Rüzgâr Enerjisi Santrali: 83 MW, Falp Rüzgâr Enerjisi Santrali: 75 MW kurulu güçle faaliyet gösterecek.

Uluslararası kalkınma finans kuruluşlarının desteğiyle sağlanan finansman, Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik güvenin de göstergesi olarak değerlendiriliyor.

YILLIK 630 GWH TEMİZ ENERJİ ÜRETİLECEK

Projelerin tamamlanmasıyla yılda yaklaşık 630 GWh yenilenebilir elektrik üretimi gerçekleştirilmesi bekleniyor. Üretilecek enerji yaklaşık 190 bin hanenin yıllık elektrik tüketimine karşılık gelirken, yılda yaklaşık 221 bin ton karbon emisyonunun azaltılmasına katkı sağlayacak.

Enerjisa Üretim CFO'su Mert Yaycıoğlu, finansman anlaşmasının şirketin uzun vadeli büyüme stratejisindeki önemine dikkat çekerek, 'Bugün 4.600 MW'ın üzerindeki kurulu gücümüz ve devam eden yatırımlarımızla 6.250 MW kurulu güç hedefimize kararlı adımlarla ilerliyoruz.' dedi. Yaycıoğlu, yenilenebilir enerji yatırımlarını enerji arz güvenliğini güçlendiren, sistem dayanıklılığını artıran ve sürdürülebilir değer oluşturan stratejik adımlar olarak gördüklerini ifade etti.

FMO Finans ve Operasyondan Sorumlu Başkanı İdil Kural ise finansmanın Türkiye'nin enerji dönüşümünü hızlandırma kararlılığının bir göstergesi olduğunu belirterek, yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasının hem karbon emisyonlarının azaltılması hem de enerji arz güvenliği açısından önem taşıdığını vurguladı.