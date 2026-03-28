İstanbul Planlama Ajansı'nın yaptığı araştırmaya göre kentteki organize sanayi bölgeleri, çevrelerinin konut-AVM projeleri ile kuşatılmış olması ve yüksek arsa fiyatları nedeniyle ihtiyaç duyduğu halde fiziksel olarak büyüyemiyor. Rapora göre sanayici, yaptığı altyapı yatırımlarını terk etmenin yüksek maliyeti ve nitelikli iş gücünü kaybetme korkusu yüzünden de şehir dışına taşınma fikrine soğuk bakıyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından iki ayda bir yayımlanan Kent Gündemi Araştırmaları serisinin mart ayındaki inceleme konusu 'İstanbul'un Sanayi Coğrafyasında Organize Sanayi Bölgeleri' oldu. Araştırma kapsamında İstanbul'da yaklaşık 22 bin fabrikanın faaliyet gösterdiği, 430 binden fazla kişiyi istihdam eden 8 faal Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) yöneticileri ve imalatçı firmalarla görüşüldü. Sanayinin gelecekteki mekânsal ve stratejik planlamasına ışık tutmayı hedefleyen araştırmada, OSB'lerin güncel sorunları mercek altına alındı.

ARSA FİYATLARI YÜKSELDİ

Araştırmada öne çıkan temel bulguların başında 'Mekânsal Sıkışmışlık ve Taşınma İkilemi' konusu geliyor. Saha notları, geçmişte 'şehrin dışı' veya 'tarla' olarak görülen Dudullu, İkitelli ve Beylikdüzü gibi organize sanayi bölgelerinin günümüzde tamamen konut ve AVM projeleriyle kuşatıldığını ortaya koydu. Doluluk oranlarının %90'lara ulaşması ve arsaların metrekare fiyatlarının 3.000-3.500 Euro seviyelerine çıkmasının, sanayicinin fiziksel olarak büyümesini zorlaştırdığına dikkat çekildi.

TAŞINMANIN MALİYETİ YÜKSEK

Rapor; tüm bu olumsuzluklara rağmen firmaların, yaptıkları altyapı yatırımlarını terk etmenin yüksek maliyeti ve nitelikli iş gücünü kaybetme korkusu yüzünden şehir dışına taşınma fikrine soğuk baktığını gösterdi. Mevcut ekonomik koşullar, yüksek faiz oranları ve belirsizlik ortamı nedeniyle taşınma fikri konusunda ikilem yaşandığı belirtildi. Rapora göre fiziksel kapasitesini artırmak isteyen işletmeler ise Trakya ya da Anadolu'daki yeni OSB'lerde arsa temin etmeye yöneldi ancak bu yönelim de inşaat ve finansman maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle kademeli ve temkinli ilerliyor.

USTA-ÇIRAK KÜLTÜRÜ KAYBOLUYOR

Rapor, imalat sektöründe ara eleman ve saha çalışanı bulma konusunda yaşanan sıkıntıları da gözler önüne serdi. Araştırma kapsamında sahada yapılan görüşmelerde ortaya çıkan tabloya göre genç kuşaklar, zorlu sanayi şartları yerine AVM gibi hizmet sektörlerinde çalışmayı statü olarak görüyor. Usta-çırak kültürüyle ilerleyen sektörlerde ciddi bir kültürel kopuş ve tecrübe kaybı yaşanıyor. OSB'lerde yaşanan bir diğer sorun da kreşler. Raporda; alan darlığı, vardiya saatlerinin uyumsuzluğu ve yüksek maliyetler nedeniyle kreş ve çocuk bakım tesislerinin kurulamamasının, kadın istihdamını engelleyen faktörlerden biri olduğuna dikkat çekildi.