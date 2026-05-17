Sanat Melikgazi'de yine bir kültür sanat etkinliğine daha imza atan Kayseri Melikgazi Belediyesi, Türk-İslam sanatlarından biri olan hat sanatı ile ilgili keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Hattat Mahmut Şahin tarafından gerçekleşen söyleşide emeği geçen herkese teşekkür eden Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Kültür ve sanat programlarına önem veren bir belediye olarak Sanat Melikgazi'de nitelikli ve sanat dolu programlar düzenliyoruz. Sanat Melikgazi'de hem eğitimlere hem de atölye faaliyetlerine devam ediyoruz. Sanat Melikgazi'de birçok kurs açtık. Oldukça yoğun bir müracaat var. Geçenlerde bir yazı okumuştum, çok hoşuma gitti.

Bizim medeniyetimizde aslında çok önemli olan ama ihmal ettiğimiz bir konu var. O da kalem ve kelam. Yani biz yazı yazmıyor; maalesef ki yeterince kitap da okumuyoruz. Bunları biraz ihmal ettik. Aslında sanat aileyi, kişiyi geliştirici faaliyetler içeriyor. O yüzden önemli. İnşallah burada kaybettiğimiz bazı değerleri tekrar kazanmak için çalışacağız. Mahmut Hocam sağ olsun bize güzel bir sunum ve bilgilendirme yaptı. Güzel bir söyleşi oldu. Mahmut Hocama teşekkür ederim. Türk İslam Sanatları bizim geleneğimizde önemli yer teşkil ediyor. Biz de inşallah bu tür faaliyetlere her zaman vatandaşlarımızı bekliyoruz.' dedi.

Hat sanatının tarihsel zenginliğini ve estetik boyutlarını sunumlar eşliğinde anlatan Hattat Mahmut Şahin katılımcılara hat sanatına ilişkin birikim ve tecrübelerini