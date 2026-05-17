Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında özel bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını destekleyen anlamlı bir sanat etkinliği gerçekleştirdi. Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören 15 yetişkin özel birey öğrenci, 'Maskemde Ben Varım Projesi' kapsamında düzenlenen etkinlikte hayal güçlerini maskelere yansıttı.

KOCAELİ (İGFA) - Sanatın bir ifade dili olarak öne çıktığı etkinlikte öğrenciler, hem üretmenin mutluluğunu yaşadı hem de birlikte çalışmanın ve paylaşmanın keyfini deneyimledi.

Renkli görüntülere sahne olan çalışmada özel bireylerin kendilerini özgürce ifade edebilecekleri destekleyici bir ortam oluşturuldu.

Kocaeli Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin de yer aldığı projeye Bölüm Başkanı İsmail Keskin ile Dr. Öğr. Üyesi Asuman Daşdemir akademik koordinasyon desteği sağladı.

ETKİNLİK, UNUTULMAZ BİR DENEYİME DÖNÜŞTÜ

Seka Sanat İhtisas Merkezi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte sanatın birleştirici gücü ön plana çıkarken, ortaya çıkan çalışmalar katılımcılar için unutulmaz bir deneyime dönüştü. Etkinlik alanını ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın eşi Figen Büyükakın, öğrencilerle yakından ilgilenerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Öğrencilerin heyecanına ortak olan Büyükakın, sanatın özel bireylerin sosyal gelişimine sunduğu katkının önemine dikkat çekti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, özel bireylerin eğitim ve sosyal gelişim süreçlerine yönelik çalışmalarını yıl boyunca sürdürüyor. Bebeklikten yetişkinliğe kadar farklı yaş gruplarına yönelik hizmet sunan merkezde; sanat, eğitim ve sosyal etkinliklerle bireylerin yaşamın her alanında daha aktif yer alması hedefleniyor.