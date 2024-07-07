Samsun'da dalga yüksekliğinin 2 metreyi bulacağının tahmin edilmesinden dolayı Valilik, vatandaşları 'denize girilmemesi' gerektiği konusunda uyardı.SAMSUN (İGFA) - Samsun Valiliği, dalga yüksekliğinin artması ve şiddetli rüzgar beklendiğinden dolayı vatandaşlar için deniz uyarısı yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan alınan verilere göre vatandaşları uyararak, 'denize girmeyin' çağrısında bulunuldu.

Bölgede rüzgarın 30 deniz mili hıza ve dalga yüksekliğinin 2 metreye ulaşması bekleniyor.