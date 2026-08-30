Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kartepe Kuzuyayla'da düzenlediği Ultra Trail organizasyonu, profesyonel hazırlığı, güvenliği ve eşsiz doğa atmosferiyle sporculardan büyük beğeni topladı. Sporcular, bu tür kusursuz ve üst düzey organizasyonların diğer belediyelere ilham olması gerektiğini belirtti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin profesyonel organizasyonuyla Kartepe Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda düzenlediği Ultra Trail yarışması, doğa ve spor tutkunlarını bir araya getirdi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan yarışlarda sporcular zorlu parkularda mücadele etti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların yanı sıra yabancı sporcuların da yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, Kuzuyayla'nın eşsiz doğal güzellikleri ve büyüleyici manzaraları eşliğinde gerçekleştirildi.

Zorlu parkurlarda kıyasıya mücadele eden sporcular, bir yandan dayanıklılıklarını test ederken diğer yandan Kartepe'nin doğasıyla iç içe unutulmaz bir yarış deneyimi yaşadı. Profesyonel hazırlığı, parkur düzenlemeleri, yarış güvenliği ve organizasyonun genel işleyişinden duydukları memnuniyeti dile getiren sporcular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ultra Trail organizasyonunu büyük beğeniyle karşıladı.

BÜYÜKŞEHİR HER ETKİNLİĞİ EKSİKSİZ YAPIYOR

Avusturya'dan gelen 59 yaşındaki Zeynel Kavi, sporun önemine dikkat çekerek, 'Böyle bir organizasyon olduğunu duyunca çok sevindim, katılmaktan da çok mutluyum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin doğasında yapılması gereken her etkinliği eksiksiz yapıyor. Bugün ilk kez teleferiğe bindim çok keyifliydi, katkısı olan herkese teşekkür ederim' dedi.

GENÇ SPORCULARA İLHAM VEREN ORGANİZASYON

Yaşları tutmadığı için parkurda yarışamayan 12 yaşındaki Ecem Şura Ünlü ve Bade Maya Şimşek; organizasyonda yer almanın kendilerini çok heyecanlandırdığını ifade ederek, 'Bugün burada koşmayı çok isterdik. Ama sadece yer almak bile spor geleceğimiz için ilham verici. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz' dedi.

'DİĞER BELEDİYELER İLHAM ALSIN'

Yarışmanın organizasyonunu çok başarılı bulduğunu ifade eden Esra Tunca ise otoparka geldiği andan itibaren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin varlığını hissettiğini söyleyerek, 'Her yerde ihtiyacımıza yönelik alanlar var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çok iyi çalışmış. Buradan bütün belediyelere sesleniyorum, ilham alsınlar. Sporculara destek olsunlar' şeklinde konuştu.

AVRUPA ŞAMPİYONASI ARDINDAN KAPANIŞ KOCAELİ'DE

Avrupa Şampiyonu Milli Sporcu Abdullah Tuğluk ise, 'Avrupa Şampiyonasından yeni geldim. Genellikle bu tür yarışlarda koşmuyorum ama farklı bir coğrafyada koşmak için burayı tercih ettim. Burada olmaktan mutluluk duyuyorum, sezonu burada kapatacağım. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de sporculara sunduğu imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum' dedi.