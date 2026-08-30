Akdeniz Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Kağıtspor'un milli judocusu İbrahim Tataroğlu, +100 kiloda altın madalyaya uzandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ülkemize ve şehrimize büyük bir gurur yaşatan şampiyon sporcuyu kutladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un judocusu İbrahim Tataroğlu, İtalya'nın Taranto kentinde devam eden 20. Akdeniz Oyunları'nda gururumuz oldu. +100 kilo kategorisinde ülkemizi temsil eden Tataroğlu, finaldeki rakibi Sansai Anani'yi mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şampiyon sporcuyu kutladı.

'BÜYÜK GURUR YAŞADIK'

Büyük bir gurur yaşadıklarını belirten Başkan Büyükakın, 'Akdeniz Oyunları'nda bayrağımızı gururla dalgalandıran ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleten Kağıtsporlu milli judocumuz İbrahim Tataroğlu'nu yürekten kutlarım. +100 kg kategorisinde altın madalya kazanarak bizlere bu büyük mutluluğu yaşatan evladımızın başarısıyla gurur duyuyor, yetişmesinde emeği geçen antrenörlerimize ve kulüp ekibimize teşekkür ediyorum' dedi.