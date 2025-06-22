Samsun Büyükşehir Belediyesi, çevre ve turizm standartlarını yükselterek mavi bayraklı plaj sayısını 13’ten 16’ya çıkardı. 14 plaj Atakum’da, 2 plaj ise Terme’de yer alıyor.SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, çevresel sürdürülebilirlik ve turizm kalitesine yönelik çalışmalarıyla mavi bayraklı plaj sayısını artırdı. Gerekli kriterleri yerine getiren yerel yönetim mavi bayrak sayısını 13’ten 16’ya yükseltti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ın duyurduğu bu başarıyla, Atakum’da 14, Terme’de ise 2 plaj mavi bayrak statüsüne kavuştu.

https://twitter.com/halitdoganbsk/status/1936725444943855649

Samsun’un bu alandaki başarısı, kentin turizm potansiyelini ve çevre dostu uygulamalarını güçlendirirken Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, sosyal medya paylaşımında, “Mavi bayraklı plaj sayımız 16’ya yükseldi. Samsun’umuzu daha yaşanabilir ve çekici bir kent haline getirmek için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.