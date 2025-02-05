İstanbul'dan Giresun'a giden yolcu otobüsü Samsun'da kamyonla çarpıştı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı.

Kaza, Samsun-Ankara kara yolu Yosunlu mevkisinde sabah saatlerinde gerçekleşti. İstanbul’dan Giresun’a gitmekte olan yolcu otobüsünü kullanan Şahin Çayan, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Saat 05.00 sıralarında kontrolden çıkan otobüs, önce yol kenarındaki sulama kanalına girerek savruldu, ardından park halindeki bir kamyona çarptı.

ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ, 16 YOLCU YARALANDI

Kazada otobüs şoförü Şahin Çayan olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Şoför Çayan olay yerinde can verdi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan 16 yolcu ambulanslarla Samsun'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan 16 yolcunun hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

CAN PAZARI YAŞANDI

Otobüste yolcu olarak ve kazayı yara almadan atlatan Dursun Çevik, "İstanbul'dan Giresun'a cenazeye gidiyordum. Ben arka koltukta oturuyordum. Uyumuşum. O sırada bir gürültü koptu. Araçta can pazarı yaşandı" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.