Temiz çevre ve sürdürülebilir gelecek hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, daha önce İstiklal (Çiftlik) Caddesi'nde uygulanan dönüşüm projesinin ardından şimdi de Atakum'da Adnan Menderes Bulvarı'nda Sıfır Atık Dönüşümü Projesi başlattı.

SAMSUN (İGFA) - Hayata geçirdiği projelerle sıfır atık bilincini şehirde yaygınlaştıran Samsun Büyükşehir Belediyesi 'Sıfır Atık Projelerine' bir yenisini daha ekledi.

Büyükşehir tarafından daha önce İstiklal (Çiftlik) Caddesi'nde uygulanan dönüşüm projesinin ardından Atakum ilçesinde de yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki Adnan Menderes Bulvarı'nda Sıfır Atık Dönüşüm Projesi başlatıldı.

Proje kapsamında Adnan Menderes Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren işletmelerin Yeşil İşletme anlayışıyla çevre dostu uygulamalara dahil edilmesi hedefleniyor.

Böylece hem işletmelerin çevresel sorumluluklarının artırılması hem de bulvar genelinde örnek bir sürdürülebilir yaşam kültürünün oluşturulması amaçlanıyor.

ÇOCUKLARA ÖZEL ATIK TOPLAMA ÜNİTELERİ

Projenin kapsamında sahil bandında yürüyüş yollarına ikili toplama sistemi yerleştiren ekipler bu sefer de Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki çocuk parklarına çevre temalı, eğitici ve eğlenceli atık toplama üniteleri yerleştirdi.

Kalp ve basketbol potası şeklinde tasarlanan geri dönüşüm ekipmanları sayesinde çocuklar oyun oynarken geri dönüşüm alışkanlığı kazanacak ve atıkların doğru şekilde ayrıştırılmasına yönelik farkındalıkları artacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE HEDEFLENİYOR

Samsun Büyükşehir Belediyesi, proje ile atıkların kaynağında ayrı toplanmasını teşvik etmeyi, geri dönüşüm oranlarını artırmayı ve sürdürülebilir çevre yönetimi uygulamalarını kent genelinde yaygınlaştırmayı amaçlıyor.