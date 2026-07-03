Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin iki pilot okulda 185 öğrenciyle başlattığı beslenme desteği, 2025-2026 eğitim yılı sonunda 8 bin 272 çocuğa ulaşarak kendi rekorunu tazeledi. Proje, 'Çavuşoğlu Modeli' adıyla sosyal belediyeciliğin referans noktalarından biri haline geldi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin beslenme desteği projesi, 2025-2026 eğitim dönemini de başarıyla tamamladı. Aralık 2024'te iki pilot okulda ihtiyaç sahibi 185 ilkokul birinci sınıf öğrencisiyle başlatılan proje ilk yılında kent genelindeki 4 bin 133 öğrenciye ulaştı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen beslenme desteğine; 2025-2026 eğitim döneminde ilk olarak 2'nci sınıflar daha sonra ise tüm ilkokul öğrencileri dahil edildi. Program yıl sonunda 8 bin 272 çocuğa ulaşarak kendi rekorunu tazeledi.



YENİ DÖNEMDE MEVCUT ÖĞRENCİLERİN MÜRACAATINA GEREK YOK



Eğitim-öğretim yılı boyunca binlerce ailenin yükünü hafifleten destek kapsamında her ay düzenli olarak süt, yumurta, bal, peynir, reçel ve taze ürünlerden oluşan zengin içerikli beslenme kolileri öğrencilerin evlerine kadar ulaştırıldı.

Öğrenme güçlüğü, dikkat dağınıklığı, bilişsel gerilik ve fiziksel gelişim eksikliklerinin önüne geçilmesi hedeflenen beslenme desteğinden faydalanan ailelerin yeni eğitim-öğretim dönemi için başvuru yapmasına gerek olmadığı kaydedildi. Yeni dönemde ilkokul 1'nci sınıfa başlayacak öğrenciler için ise müracaat takvimi, okullar açılmadan önce duyurulacak.



AİLELERİN EKONOMİK YÜKÜ HAFİFLEDİ



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 185 öğrenci ile yaktıkları meşalenin bugün binlerce çocuğun sofrasına bereket, yarınlarına ise umut olduğunu belirtti.

Beslenme desteğiyle ailelerin ekonomik yükünü de hafiflettiklerine işaret eden Başkan Çavuşoğlu, 'Denizli'de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, hiçbir evladımızın okulda boynu bükük kalmayacak' demiştik, sözümüzü tuttuk. Yeni dönemde de mevcut ailelerimizin hakları kesintisiz olarak devam edecek. Bu şehirde sosyal adaleti ve fırsat eşitliğini tam anlamıyla inşa edene kadar durmayacağız' ifadelerini kullandı.