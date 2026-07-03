Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Gazi Paşa Caddesi'nde yürüttüğü yol yenileme ve peyzaj çalışmaları kapsamında 420 ağacı toprakla buluşturarak caddeyi yeşil bir görünüme kavuşturdu.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü yeşil alan ve peyzaj çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Mezitli ilçesi Gazi Paşa Caddesi'nde yürüttüğü ağaçlandırma çalışmalarını tamamlayarak, yenilenen caddeyi yeşil dokuyla buluşturdu.

Kısa süre önce Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından 2 bin 300 metrelik güzergâhta gerçekleştirilen yol yenileme çalışmalarının ardından, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri de bölgede kapsamlı peyzaj düzenlemesi yaptı. Çalışmalar kapsamında kaldırımlar düzenlenirken, farklı türlerden toplam 420 ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Peyzaj Master Planı ve eylem planları doğrultusunda yürütülen çalışma kapsamında; sahil iklimine uygun, kuraklığa ve sıcaklığa dayanıklı ağaç türleri tercih edildi. Ateş ağacı, çınar yapraklı Japon kavağı, çınar ve ipek ağacı gibi türlerin kullanıldığı çalışma ile hem cadde estetiğinin güçlendirilmesi, hem de ilerleyen yıllarda yayalar için gölge alanların oluşturulması hedefleniyor.

Yapılan yol yenileme ve peyzaj çalışmaları, Gazi Paşa Caddesi'nde yaşayan vatandaşlar ve bölge esnafı tarafından da memnuniyetle karşılandı. Yenilenen asfalt, düzenlenen kaldırımlar ve ağaçlandırma çalışmalarıyla birlikte cadde görsel açıdan daha estetik bir görünüme kavuşurken, ulaşım ve yaya konforu da önemli ölçüde artırıldı.