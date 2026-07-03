Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsalda ulaşımı daha güvenli, konforlu ve kesintisiz hale getirmek amacıyla yol yatırımlarına aralıksız devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesinin Dağakça Mahallesi'nde, 4.600 metre uzunluğundaki güzergahta çift kat sathi kaplama gerçekleştirilirdi ve 6 metre olan yol genişliği 9 metreye çıkarıldı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bölge halkının ulaşım konforu artırılırken, uzun yıllar güvenli yolculuk imkânı da sağlanmış oldu.

Yapılan hizmetten dolayı memnuniyetini dile getiren Dağakça Mahallesi Muhtarı İrfan Göktürk, 'Bizim için büyük bir ihtiyaçtı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür ediyorum' dedi