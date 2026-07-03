Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile MAPA İnşaat arasında imzalanan protokolle Otizm Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tamamen bağış yöntemiyle inşa edilecek. Merkezin 18 ayda tamamlanması hedefleniyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in büyük önem verdiği Otizm Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, MAPA İnşaat tarafından tamamı bağış yöntemiyle inşa edilecek.

İşbirliği protokolü, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve MAPA İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vedat Çetintaş tarafından imzalandı. Merkezin yapımına birkaç içinde başlanılması ve 18 içinde tamamlanması hedefleniyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in büyük önem verdiği ve sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olan Otizm Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için ilk adım atıldı.

Yapımı tamamen bağış yoluyla gerçekleştirilecek merkez için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve MAPA İnşaat ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vedat Çetintaş arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokole göre merkezin inşa edileceği Geçit Mahallesi'ndeki arazi en geç 1 ay içerisinde bağışçı firmaya teslim edilecek, teslimden sonra en geç 1 ay içerisinde inşaata başlanacak ve merkez 18 ayda tamamlanacak.

ENGELSİZ YAŞAM ANLAYIŞIYLA TASARLANACAK

Otizmli bireylerin ihtiyaçları gözetilerek planlanan merkez, erişilebilir mimari anlayışıyla rampalar, asansörler, uygun ıslak hacimler ve ulusal standartlara uygun teknik donanımlarla inşa edilecek.

Eğitim ve rehabilitasyon alanlarının yanı sıra sosyal etkinlikler, kültürel faaliyetler ve yaşam becerilerini destekleyecek çok amaçlı bölümler de merkez bünyesinde yer alacak. Projede ayrıca çevre düzenlemesi, peyzaj alanları, rekreasyon bölümleri ve sürdürülebilirlik kriterleri de uygulanacak. Bina, YES-TR Yeşil Sertifika hedeflerine uygun şekilde yapılacak ve güneş enerji sistemi altyapısı da projeye dahil edilecek. Yapım sürecinde yerli üretim malzemelerin kullanımına öncelik verilecek.

SOSYAL BELEDİYECİLİĞE GÜÇLÜ KATKI

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, otizmli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım attıklarını belirterek, 'Şehrimize kazandıracağımız Otizm Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, özel gereksinimli bireylerimizin eğitim, bakım ve sosyal yaşam süreçlerine güçlü bir destek sağlayacak. Bu proje, sosyal belediyecilik anlayışımızın en somut örneklerinden biridir. Bu önemli hizmet için tamamen bağış yoluyla bizimle iş birliği yapan MAPA İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vedat Çetintaş'a ve tüm MAPA ailesine teşekkür ediyorum' dedi.