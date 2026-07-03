Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bursa Şube Başkanı Gürhan Akdoğan, yayımladığı kapsamlı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, demokratik ve üniter yapısına yönelik tehditlere dikkat çekerek, 'tam bağımsız Türkiye' vurgusu yaptı.

BURSA (İGFA) - ADD Bursa Şube Başkanı Gürhan Akdoğan açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulduğunu hatırlatarak, Cumhuriyetin kuruluş felsefesinin emperyalizm, gericilik ve bölücülük gibi unsurlara karşı tarihsel bir mücadele sonucu ortaya çıktığını ifade etti.

Açıklamada 1923'ün yalnızca bir tarih olmadığı vurgulanarak, bu sürecin 'ümmetten millete geçiş, kulluktan yurttaşlığa yükseliş ve bağımsızlık zaferi' olduğu belirtildi. Cumhuriyetin temel değerlerinin korunmasının tarihsel bir sorumluluk olduğu ifade edildi.

'ÜNİTER YAPI VE LOZAN TARTIŞMAYA AÇILAMAZ'

Gürhan Akdoğan, son dönemde kamuoyunda tartışılan bazı kavramlara da değinerek, 'yerel özerklik, demokratik konfederalizm, çok hukuklu yapı ve yeni anayasa' gibi söylemlerin üniter devlet yapısını zayıflatmaya yönelik ideolojik araçlar olduğunu savundu.

Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın temel ilkelerine dikkat çekilerek, özellikle laiklik, üniter devlet yapısı, ulusal egemenlik, Türk milleti tanımı ve Lozan Antlaşması gibi unsurların 'kırmızı çizgi' olduğu vurgulandı.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE YÖNELİK TEHDİTLER SİSTEMATİK'

Açıklamada, Türkiye'nin geçmişten bu yana farklı tehditlerle karşı karşıya olduğu ifade edilerek, terör örgütleri ve uluslararası projelerin ülkenin bütünlüğünü hedef aldığı ileri sürüldü. Metinde ayrıca, Türkiye'nin 2003 Irak Tezkeresi süreci ve sonraki yıllardaki siyasi gelişmeler üzerinden değerlendirmelere yer verilerek, ulusal egemenliğin korunmasının önemine dikkat çekildi.

'CUMHURİYETİN KAZANIMLARI KORUNMALI'

Gürhan Akdoğan, CHP üzerinden yürütülen bazı tartışmalara da değinerek, bunun bireysel ya da parti içi bir mesele olmadığını, daha geniş bir siyasi ve ideolojik çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Açıklamada, Türkiye'nin demokratik yapısının güçlendirilmesi gerektiği belirtilerek, 'meclis merkezli, kuvvetler ayrılığına dayalı, laik ve üniter devlet yapısının korunması' çağrısı yapıldı.

Açıklama, 'Yaşasın tam bağımsız, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti' ve 'Ne mutlu Türküm diyene' ifadeleriyle sona erdi.