Samsun'da etkili olan kuvvetli yağışlar sonrası Havza ilçesinde Hacı Osman Deresi taştı. 4 mahallede su baskınları yaşanırken, 137 ihbar alındı. AFAD tarafından ilk etapta 50 milyon TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da SYDV'ye 30 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi.

SAMSUN (İGFA) - Samsun Valiliği, kent genelinde etkili olan kuvvetli yağışların ardından özellikle Havza ilçesinde yaşanan taşkınlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Havza ilçesinde bulunan Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu İcadiye, 25 Mayıs, Bahçelievler ve Medrese mahallelerinde su taşkınları meydana geldi. Olay sonrası toplam 137 ihbar alındığı bildirildi.

Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, büyükşehir belediyesi ile kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Taşkın sonrası oluşan olumsuzluklara müdahale için 1.063 personel, 85 iş makinesi, 41 kamyon ve kamyonet ile 214 araç görev yaptı.

Yetkililer, afetin yaralarının yoğun koordinasyon ve özverili çalışmalarla hızla sarıldığını belirtirken, bölgede çalışmaların aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, taşkından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması ve hasarların giderilmesi amacıyla valiliğe ilk etapta 50 milyon TL acil yardım ödeneği aktarıldığı açıklandı.

SYDV'YE 30 MİLYON TL

Öte yandan bir açıklamada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Bakan Göktaş, Şanlıurfa ve Samsun'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların yanlarında olduğunu belirterek, ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, her iki ilde de faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) 30 milyon lira tutarında kaynak aktardıklarını duyurdu. Bakan Göktaş SYDV ekiplerinin, saha incelemesi, hane ziyaretleri ve hasar tespit çalışmalarını ilgili kurumlarla koordine içinde yürütmeye devam ettiğini kaydetti.