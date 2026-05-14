Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır merkezli 23 ilde düzenlenen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda 405 şüpheliye yönelik işlem başlatıldığını açıkladı. Operasyonda sokak satıcılarından suç örgütü yöneticilerine kadar uzanan ağın deşifre edildiği bildirildi.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında uyuşturucu tacirlerine ağır darbe vurulduğunu duyurdu.

Açıklamaya göre operasyon, Türk Polis Teşkilatı tarafından aylar süren teknik takip ve özel soruşturma yöntemleriyle yürütüldü. Diyarbakır merkezli 23 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, gençleri uyuşturucuya sürüklediği belirtilen suç ağının ortaya çıkarıldığı ifade edildi.

Bakan Gürlek, güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları sonucunda sokak satıcılarından suç örgütü yöneticilerine kadar uzanan yapının deşifre edildiğini belirterek, toplam 405 şüpheliye yönelik kapsamlı operasyon gerçekleştirildiğini kaydetti. Operasyonda emeği geçen Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Gürlek, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasındaki koordinasyonun, uyuşturucuyla mücadelede en güçlü dayanaklardan biri olduğunun altı çizildi.