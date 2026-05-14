Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında yaptığı açıklamada, Artvin'de yaklaşık 46 yıl sonra tütün ekimine yeniden resmi olarak başlandığını duyurdu.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Ticaret Borsası Başkanı Osman Akyürek, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kent ekonomisi açısından önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.

Bir dönem Artvin'in önemli geçim kaynakları arasında yer alan tütün üretimi için gerekli bakanlık izinlerinin tamamlandığını belirten Akyürek, yaklaşık 46 yıllık aranın ardından kentte yeniden tütün ekimine başlanacağını açıkladı. Çiftçilerin üretimde büyük emek verdiğini ifade eden Akyürek, Artvin Ticaret Borsası olarak tarımsal üretimi desteklemek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Borsa Başkanı Osman Akyürek, bal çalıştayı sonrasında coğrafi işaretli ve markalı ürünlere yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini belirterek, özellikle Butko zeytin üzerine önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Açıklamasında önemli bir müjdeyi de paylaşan Akyürek, '1980 yılına kadar Artvin ekonomisinin can suyu olan tütünü yeniden gündeme taşıdık. Yaklaşık 8 aylık bir çalışmanın ardından, Borçka Ziraat Odası Başkanı ve aynı zamanda Artvin Ziraat Odaları Birlik Başkanı Sayın Tolga İskenderoğlu ile yürüttüğümüz girişimler sonucunda Bakanlık izinleri tamamlandı ve bugün itibarıyla tütün ekimine resmi izin alındı' dedi.

Borçka ilçesinde 6 çiftçiyle örnek üretim bahçeleri oluşturulacağını belirten Akyürek, bu yıl itibarıyla doğrudan üretime başlanacağını söyledi.

Yaklaşık 46 yıldır üretimden çekilen tütünün yeniden Artvin ekonomisine kazandırılması adına önemli bir adım atıldığını vurgulayan Akyürek, 'Bugünden itibaren artık tütün kaçak değil; Artvin'in ekonomik değerlerinden biri olacak, ticari bir ürün olarak yeniden üretilecek ve çiftçimize gelir sağlayacaktır. Bu vesileyle başta Artvinli üreticilerimiz olmak üzere alın teriyle toprağı işleyen tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor, bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum' diye konuştu.