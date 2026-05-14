Manisa Büyükşehir Belediyesi, yayaların huzur ve güvenliğini korumak amacıyla Sevgi Yolları'nda yeni bir güvenlik sistemini hayata geçirdi. 1 Haziran itibarıyla başlayacak uygulama kapsamında, Sevgi Yolları'na giren motosikletler kameralarla tespit edilerek cezai işlem uygulanacak.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki yayalaştırılmış alanlar olan Sevgi Yolları'nda yaya güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için düğmeye bastı.

Özellikle yayaların yoğun olduğu saatlerde giriş yasağına rağmen bu alanları kullanan motosiklet sürücülerine karşı, giriş ve çıkış noktalarına yüksek çözünürlüklü kamera sistemlerinin montajı tamamlandı. Sevgi yollarına 35 adet kameranın montajı tamamlandı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma ile Sevgi Yolları'nın tüm giriş ve çıkışları mercek altına alındı. Yeni nesil izleme sistemi sayesinde yaya bölgesine kural dışı giriş yapan motosikletler anlık olarak tespit edilecek. Bu sayede hem olası kazaların önüne geçilmesi hem de yayaların güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

1 HAZİRAN'DAN İTİBAREN CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Belediyeden yapılan açıklamada, sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına uygulamanın 1 Haziran itibarıyla resmen başlayacağı duyuruldu. Bu tarihten itibaren Sevgi Yolu'na girdiği tespit edilen motosiklet sürücülerine, trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu maddesine göre cezai işlem uygulanacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların, çocukların ve yaşlıların bu alanlarda güvenle, kaza riskiyle karşı karşıya kalmadan vakit geçirmeleri için motosiklet sürücülerinden Sevgi Yolları'nı kullanmamaları istendi. 1 Haziran'da başlayacak olan kameralı denetimler öncesinde uyarıların yapıldığı ve 1 Haziran sonrasında ise cezai işlemlerin başlayacağı bilgisi verildi.