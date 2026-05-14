Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik 12 ilde düzenlenen operasyonda 20 kişi hedef alındı. Yaklaşık 350 milyon TL'lik haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yürütülen geniş çaplı operasyonun detaylarını paylaştı.

Açıklamaya göre, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 12 ilde çok sayıda vatandaşı mağdur ettiği belirlenen 20 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları hedef aldığı ve yaklaşık 350 milyon TL haksız kazanç sağladığı belirtildi. Operasyonla birlikte geniş çaplı bir suç ağına müdahale edildiği ifade edildi.

Açıklamada, Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasındaki güçlü iş birliği ve koordinasyon sayesinde suç örgütlerine karşı mücadelenin somut sonuçlar vermeye devam ettiğini vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, başarılı operasyon dolayısıyla Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı ile Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek, vatandaşların güvenliği ve kamu düzeninin korunması için suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

https://twitter.com/abakingurlek/status/2054810853115912452